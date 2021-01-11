Самойлова и Решетова померились вечерними платьями в пустыне

Не так давно и Анастасия Решетова блеснула на фоне песчаных дюн. Модель и молодая мама выбрала шелковое платье насыщенного изумрудного цвета с головокружительным шлейфом и экстремальным разрезом от бедра. Дополнили образ массивные украшения с многоярусными браслетами в главной роли. «Сейчас Тимати посмотрит на фотки и скажет, какую он красотку упустил», «Зеленый вам очень идет», «Эта женщина сводит меня с ума», «Просто Шахерезада» — писали в комментариях.