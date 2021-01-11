Самойлова и Решетова померились вечерними платьями в пустыне
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Звезды не упустили возможность устроить фотосессию в пустыне, и померились эффектными образами в ленте Instagram. Оксана Самойлова заручилась поддержкой дочерей, которым поручила держать шлейф алого шелкового платья с декольте и открытой спиной. В своем блоге бизнесвумен поделилась бекстейдж-видео и показала, как девочки создают «спецэффекты» для съемки.
Не так давно и Анастасия Решетова блеснула на фоне песчаных дюн. Модель и молодая мама выбрала шелковое платье насыщенного изумрудного цвета с головокружительным шлейфом и экстремальным разрезом от бедра. Дополнили образ массивные украшения с многоярусными браслетами в главной роли. «Сейчас Тимати посмотрит на фотки и скажет, какую он красотку упустил», «Зеленый вам очень идет», «Эта женщина сводит меня с ума», «Просто Шахерезада» — писали в комментариях.
Чей «пустынный» образ вам нравится больше: Оксаны Самойловой или Анастасии Решетовой?
Фото: Instagram @samoylovaoxana / @volkonskaya.reshetova
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