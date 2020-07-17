Мадонна сблизилась с бывшим мужем и познакомила его с молодым бойфрендом после карантина

Громкое расставание Мадонны с Гаем Ричи, которое произошло 12 лет назад, их борьба за право опеки над общим сыном Рокко, сбежавшего к отцу в 2016-м (сейчас юноше уже 19 лет), резкие слова певицы в сторону отцов своих детей в этом году — казалось, легенда поп-сцены и режиссер больше никогда не найдут точек соприкосновения. Но — нет. На днях певица с ее 25-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом (артистка подтвердила роман с танцором в начале января) и ее бывший муж с новой женой, 38-летней фотомоделью Джеки Эйнсли были замечены в лондонской арт-галерее Tanya Baxter Contemporary. Все участники события мило беседовали и выглядели непринужденно, передает DailyMail.

Светские сплетники считают, что на бывших супругов благотворно подействовала самоизоляция, во время которой у всех нас было время побыть с семьей и подумать о вечных ценностях.

Кстати, не только Мадонна и Гай Ричи возобновили теплое общение, но и Анджелина Джоли с Брэдом Питтом — актера не раз замечали на территории владений бывшей жены.