«Мужчина должен уметь говорить правду»: Дитковските рассказала о воспитании 6-летнего сына
Фото: Instagram Агнии Дитковските
«Думаю, необходимо донести до ребенка, насколько важно уметь держать свое слово. Особенно для мужчины. И уметь говорить правду. Здесь уже от меня зависит, как я буду с ним говорить. Сын должен чувствовать, что он может мне сказать правду, и не бояться, что ему что-то за это будет. И Федя понимает это — я стараюсь поощрять его за правду, и я вижу, что он не боится быть честным», — поделилась Агния в интервью для WMJ.ru.
Также актриса рассказала о том, почему ее сын начал кататься на скейтборде: «Это я ему предложила кататься на доске. Просто в моей жизни есть близкий человек, который занимается скейтбордингом. Как-то в разговоре с ним я вдруг подумала, что это может заинтересовать Федю, и ему это действительно стало интересно. Вообще, он у меня такой заводила и лидер по характеру — на площадке Федя катается со взрослыми мальчиками и не теряется среди них. А что касается моего отношения — я никогда не буду препятствовать сыну. Мне кажется, это последнее, что должен делать родитель».
Фото: Instagram Агнии Дитковските
О личной жизни Дитковските по традиции предпочла не распространяться, но заявила, что сейчас у нее все прекрасно: «Если честно, для меня этот год — один из лучших в моей жизни. Понятно, что все относительно, но в этом году произошло много хорошего. Я проделала важный путь прихода к себе. Еще я думаю, что справиться с трудностями очень помогает чувство юмора — оно всегда выручает. Этому же я учу и сына: чем легче ты ко всему относишься — тем проще все преодолеть. И важно жить в любви, пусть это и банально звучит».
Напомним, что в июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него ребенка. Сама Агния все это никак не комментирует.
Фото и видео: Instagram
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