«Мужчина должен уметь говорить правду»: Дитковските рассказала о воспитании 6-летнего сына

«Думаю, необходимо донести до ребенка, насколько важно уметь держать свое слово. Особенно для мужчины. И уметь говорить правду. Здесь уже от меня зависит, как я буду с ним говорить. Сын должен чувствовать, что он может мне сказать правду, и не бояться, что ему что-то за это будет. И Федя понимает это — я стараюсь поощрять его за правду, и я вижу, что он не боится быть честным», — поделилась Агния в интервью для WMJ.ru.

Также актриса рассказала о том, почему ее сын начал кататься на скейтборде: «Это я ему предложила кататься на доске. Просто в моей жизни есть близкий человек, который занимается скейтбордингом. Как-то в разговоре с ним я вдруг подумала, что это может заинтересовать Федю, и ему это действительно стало интересно. Вообще, он у меня такой заводила и лидер по характеру — на площадке Федя катается со взрослыми мальчиками и не теряется среди них. А что касается моего отношения — я никогда не буду препятствовать сыну. Мне кажется, это последнее, что должен делать родитель».