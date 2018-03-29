Людмила Нарусова высказалась о «темном прошлом» Ксении Собчак

Многие считают, что участие в реалити-шоу «Дом-2» и образ «Блондинки в шоколаде» бросили тень на репутацию Ксении Собчак и лишили ее части голосов на президентских выборах 2018 года. Мама кандидата, член Совета Федерации Людмила Нарусова, считает, что дочь не могла сделать иной выбор.

«Почему она уехала в Москву? Именно потому, что Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем, она понимала, что ей надо зарабатывать деньги, потому что, ну, нормально это для молодого человека», — объяснила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что в Санкт-Петербурге дочери политика устроили настоящую травлю.

«Она выбрала тот путь, который давал честно заработанные деньги. Шоу-бизнес, ее пригласили туда, она прошла кастинги. Я об этом узнала только задним числом, она прошла кастинги, она стала работать. Уж конечно не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров. <...> Я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, эта функция. Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьбы бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния. Но это – роль, она играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни. И она ее выполняла», — подытожила Нарусова.

Напомним, что 18 марта на выборах главы государства Ксения Собчак набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место.

Фото: instagram, globallookpress