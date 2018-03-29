Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Людмила Нарусова высказалась о «темном прошлом» Ксении Собчак

1 / 1
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Мама высказалась о сомнительных проектах в жизни дочери.

Многие считают, что участие в реалити-шоу «Дом-2» и образ «Блондинки в шоколаде» бросили тень на репутацию Ксении Собчак и лишили ее части голосов на президентских выборах 2018 года. Мама кандидата, член Совета Федерации Людмила Нарусова, считает, что дочь не могла сделать иной выбор.

«Почему она уехала в Москву? Именно потому, что Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем, она понимала, что ей надо зарабатывать деньги, потому что, ну, нормально это для молодого человека», — объяснила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что в Санкт-Петербурге дочери политика устроили настоящую травлю.

«Она выбрала тот путь, который давал честно заработанные деньги. Шоу-бизнес, ее пригласили туда, она прошла кастинги. Я об этом узнала только задним числом, она прошла кастинги, она стала работать. Уж конечно не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров. <...> Я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, эта функция. Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьбы бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния. Но это – роль, она играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни. И она ее выполняла», — подытожила Нарусова.

Напомним, что 18 марта на выборах главы государства Ксения Собчак набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место.

Фото: instagram, globallookpress

Обсуждаемое
Гороскоп