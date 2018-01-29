«Я не должна вам нравиться»: Собчак рассказала Познеру, почему она достойна стать президентом
Фото из Instagram Ксении Собчак
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На днях 36-летняя Ксения Собчак стала гостьей шоу «Познер» на Первом канале и еще раз обозначила свою позицию на грядущих президентских выборах.
Ксения Собчак появилась в авторском шоу Владимира Познера и поговорила с известным ведущим о своих успехах в президентской гонке (на данный момент). Она объяснила, почему избирателям стоит голосовать за нее.
«Против всех — это против системы, которая существует сегодня. Это возможность сказать: «Ребята, вам не должна нравиться Ксения Собчак, на сегодняшний момент это вообще не важно». Важно, что вот эти все люди нам надоели, и они должны уйти», —заявила знаменитость.
Любопытно, что некоторые высказывания Ксении во время интервью зрители посчитали слишком запутанными и «философскими» и принялись подшучивать над ними в Сети. «Узнал от Ксении Собчак об «этике протестантизма» и об энергии души. Ее PR делает все, чтобы на выборы никто не пошел», — написал владелец книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов в своем Facebook. А вы смотрели интервью?