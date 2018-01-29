На днях 36-летняя Ксения Собчак стала гостьей шоу «Познер» на Первом канале и еще раз обозначила свою позицию на грядущих президентских выборах.

Ксения Собчак появилась в авторском шоу Владимира Познера и поговорила с известным ведущим о своих успехах в президентской гонке (на данный момент). Она объяснила, почему избирателям стоит голосовать за нее.

«Против всех — это против системы, которая существует сегодня. Это возможность сказать: «Ребята, вам не должна нравиться Ксения Собчак, на сегодняшний момент это вообще не важно». Важно, что вот эти все люди нам надоели, и они должны уйти», —заявила знаменитость.