«Люди не могут простить счастья, достатка, успеха»: Анастасия Волочкова обиделась на Ксению Собчак из-за шоу со своим участием

Несколько часов назад в эфир вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, гостьей которого стала ее «заклятая подруга» Анастасия Волочкова. Балерина устроила журналистке подробную экскурсию по своему дому и жизни, после чего та обсудила ее откровения с звездой канала НТВ и автором фразы «Скандалы, интриги, расследования» Глебом Пьяных.
Тон, в котором вышло шоу, по всей видимости, разочаровал гостеприимную хозяйку.
«Когда приглашаешь человека в дом, оказывая доверие, что получается потом — это на совести гостя.. Но как здорово, когда мне нечего прятать ни в теле, ни в душе... ни в собственном доме... А кому-то есть... А если люди не могут простить счастья, достатка, успеха, стройности тела, профессионализма, любви, любвеобильности, внимания мужчин и сексуальности — это тоже их удел», — написала она.
А вы уже смотрели этот выпуск? Какие впечатления?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, кадры из эфира