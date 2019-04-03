«Люди не могут простить счастья, достатка, успеха»: Анастасия Волочкова обиделась на Ксению Собчак из-за шоу со своим участием

Тон, в котором вышло шоу, по всей видимости, разочаровал гостеприимную хозяйку.

«Когда приглашаешь человека в дом, оказывая доверие, что получается потом — это на совести гостя.. Но как здорово, когда мне нечего прятать ни в теле, ни в душе... ни в собственном доме... А кому-то есть... А если люди не могут простить счастья, достатка, успеха, стройности тела, профессионализма, любви, любвеобильности, внимания мужчин и сексуальности — это тоже их удел», — написала она.