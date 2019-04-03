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Ксения Собчак попарилась в бане с Анастасией Волочковой и обсудила ее откровения с Глебом Пьяных

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак в гостях у Анастасии Волочковой

Фото: Кадр из эфира
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Анастасия Волочкова раскрыла душу в шоу Ксении Собчак.

О вражде, которая царила между Анастасией Волочковой и Ксенией Собчак долгие годы, знают наверное все, кто когда-либо интересовался «изнанкой» российского шоу-бизнеса. В эту среду, 3 апреля, в эфир вышел новый выпуск YouTube-шоу скандально известной журналистки, который она сняла в особняке балерины. «Надо проведать свою заклятую вражину», — иронизирует Ксения в начале своей передачи.

Анастасия Волочкова приняла Ксению Собчак как дорогую гостью: показала ей свой дом, репетиционный зал, гардеробную и даже спальню. Пожаловалась на «мамашу», призналась, что боится предательства со стороны тринадцатилетней дочери.

Продемонстрировала звезда ей и фото своего бойфренда, признавшись, что тот неутомим в постели. «Он мощный у меня», — гордится звезда. «Дагестанец?», — уточнила Собчак. «Он вообще из Европы на самом деле. Красивый, скажи?», — делится Волочкова. «Ну симпатичный, такой кавказец», — прокомментировала журналистка. «Я когда смотрю в его глаза, Ксюша.. ты знаешь, я никого так не любила», — мечтательно заявила звезда.

Рассказала «заклятая подруга» Ксении об интригах, которые царили вокруг ее персоны во времена работы в Большом Театре, о внимании высокопоставленных мужчин и мести олигарха, романе с Джимом Керри. На воспоминаниях о том, как она потеряла ребенка от Сулеймана Керимова, балерина расплакалась.

Несмотря на дружелюбие, которое олицетворяла собой Анастасия, после съемок Ксения отправилась к звезде канала НТВ Глебу Пьяных, с которым, не стесняясь в выражениях, обсудила все, что происходило в кадре и за кадром.

Так, пока приглашенный на шоу стилист занимался гардеробом Волочковой, Собчак тайно проинспектировала спальню героини. «Фу, я хочу помыть руки», — сообщила она.

А вы уже смотрели этот выпуск? Какие впечатления?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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