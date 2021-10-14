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Любовь Успенская резко высказалась о резонансном ДТП с участием Ксении Собчак

Авария с участием Собчак вызвала значительный общественный резонанс — многие посчитали, что телеведущая виновата в произошедшем. Немало звезд уже высказались в поддержку телеведущей или осудили ее. Любовь Успенская, в свою очередь, призвала не судить никого, не зная ситуации.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская с дочерью

Фото: @uspenskayalubov_official

Ксения Собчак попала в страшное ДТП по дороге в аэропорт в Сочи и столкнулась с настоящей травлей со стороны общественности — многие решили, что в аварии виновата она, поскольку подгоняла водителя.

Инцидент прокомментировали многие известные люди. Любовь Успенская выразила сочувствие Ксении, хотя и призналась, что никогда не стремилась быть ей приятельницей.

«Я не из тех, кто будет плести интриги за спиной. Это было бы недостойно. Пройдя сложный жизненный путь, столкнувшись с клеветой, предательством в отношении себя, я знаю цену слову "достоинство". Поэтому свое мнение выскажу открыто. Ксения — это не тот человек, с которым бы я хотела поддерживать приятельские отношения. Однако я выражаю ей свое сожаление о том, что она оказалась в этой ситуации. Но мое мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу. Деньги — далеко не самое главное в жизни. Это я прочувствовала и на себе. Ксения жива. Для нее это неприятная история, но она жива. Прежде всего стоит говорить о тех, кого уже не вернуть. И их жизни ничуть не менее ценные, чем Ксении Собчак или моя собственная. Мы все равны перед Господом», — прокомментировала Успенская.

Она также вспомнила историю со своей дочерью, которую некогда комментировала Собчак.

«Я не хотела бы быть на месте Ксении. В свое время она говорила о моей дочери как об избалованном "золотом" ребенке. Но моя дочь, если и причинила вред, то только внутри своей семьи. В общем, сейчас не об этом. Сейчас о боли конкретных людей и семей», — отметила она.

Напомним, в ДТП погибла девушка — ее похоронили сегодня в Новосибирске. Еще два человека пострадали в аварии.

Фото: Instagram, Global Look Press