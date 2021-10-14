Любовь Успенская резко высказалась о резонансном ДТП с участием Ксении Собчак

Ксения Собчак попала в страшное ДТП по дороге в аэропорт в Сочи и столкнулась с настоящей травлей со стороны общественности — многие решили, что в аварии виновата она, поскольку подгоняла водителя.

Инцидент прокомментировали многие известные люди. Любовь Успенская выразила сочувствие Ксении, хотя и призналась, что никогда не стремилась быть ей приятельницей.

«Я не из тех, кто будет плести интриги за спиной. Это было бы недостойно. Пройдя сложный жизненный путь, столкнувшись с клеветой, предательством в отношении себя, я знаю цену слову "достоинство". Поэтому свое мнение выскажу открыто. Ксения — это не тот человек, с которым бы я хотела поддерживать приятельские отношения. Однако я выражаю ей свое сожаление о том, что она оказалась в этой ситуации. Но мое мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу. Деньги — далеко не самое главное в жизни. Это я прочувствовала и на себе. Ксения жива. Для нее это неприятная история, но она жива. Прежде всего стоит говорить о тех, кого уже не вернуть. И их жизни ничуть не менее ценные, чем Ксении Собчак или моя собственная. Мы все равны перед Господом», — прокомментировала Успенская.