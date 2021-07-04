Любовь Успенская — о своей дочери: «У Танюши нет мужчин»
Сегодня Татьяна живет в Москве, рядом с матерью и полностью меняет качество жизни после перенесенных потрясений: «У Танюши нет мужчины, она занимается своим здоровьем. О мужчине надо думать, когда ты уверена в своей красоте, когда чувствуешь себя непревзойденной. Искать нам никого не надо, очередь уже стоит», — рассказала Любовь Успенская в новом выпуске «Ты не поверишь» на НТВ.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Еще год назад девушка жила с отцом и ничего слышать не хотела о своей матери. А сама Любовь Успенская неоднократно заявляла, что у нее больше нет дочери.
Певица уверена, что ее дочь Татьяна оставила в прошлом не только конфликт с матерью, но и пагубную зависимость от наркотиков. Теперь девушка ведет совершенно другой образ жизни. «Сейчас дочка здесь со мной в Москве. Через недельку поставлю ее на ноги. Моя Танечка – лучшая дочь на свете! И все, что между нами произошло, – дело рук провидения и подлянок зловредных журналюг. Мы ничего не скрываем. Всегда откровенно рассказывали о своих бедах и победах. Но телевизионщики очень хитро нас разводили. Подговаривали доверчивую дочь на обвинения в мой адрес, просили высказываться негативно в адрес ее отца. Короче, играли на чувствах», — передает слова артистки издание «Экспресс Газета».
Фото и видео: Global Press Look, Rambler
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram