Любовь Успенская — о своей дочери: «У Танюши нет мужчин»

Певица уверена, что ее дочь Татьяна оставила в прошлом не только конфликт с матерью, но и пагубную зависимость от наркотиков. Теперь девушка ведет совершенно другой образ жизни. «Сейчас дочка здесь со мной в Москве. Через недельку поставлю ее на ноги. Моя Танечка – лучшая дочь на свете! И все, что между нами произошло, – дело рук провидения и подлянок зловредных журналюг. Мы ничего не скрываем. Всегда откровенно рассказывали о своих бедах и победах. Но телевизионщики очень хитро нас разводили. Подговаривали доверчивую дочь на обвинения в мой адрес, просили высказываться негативно в адрес ее отца. Короче, играли на чувствах», — передает слова артистки издание «Экспресс Газета».