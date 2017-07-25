39-летняя актриса дала ответ хейтерам

Чуть позже звезда выложила следующее фото, только уже в черном бикини, в подписи к которому ответила критикам на их негативные высказывания. Любовь отметила, что купальник у нее все же имеется, однако надевает она его зачастую только ради фото в Instagram.

«Чтобы всех вернуть в состояние мира, вывести из состояния искривленности, потому что не понятно почему, но многие видят не красоту рассвета, а красную тряпку...нужно делать скидку на то что народ у нас не занимался средневековым конфуцианством))))) начинается дуэль на мясорубках)))) люди считают себя носителями истины, которую они высказывают)))) люди совершенно не знающие меня. Пишущие мне издалека своей жизни, пишут и не понимают, что все их мысли- это отражение их жизни. Пишут они не обо мне, а о себе))))) потому что если бы каждый из них проснулся бы сегодня в 5 утра и оказался в красивейшей бухте, не возникло бы разговора о том , что перебор или я - вторая какая то настя.... трусами забитым головам сообщаю - купальник у меня есть....но часто надеваю я его исключительно, чтобы сделать фото для инстаграмма)», - написала она.

Похоже, комментарии хейтеров не заставили артистку прекратить выкладывать провокационные снимки. В доказательство этому Толкалина продолжает опубликовывать фото и видео с отдыха в Крыму. Особое внимание поклонников звезды привлек снимок, на котором она вместе с 16-летней дочкой Машей позируют на фоне моря в купальниках. Многие отметили, что актриса выглядит ровесницей девочки.