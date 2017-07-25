Имея идеальную фигуру, 39-летняя Любовь Толкалина может позволить себе носить «платья-невидимки», откровенные наряды или же вовсе купаться топлес

Несмотря на то, что артистка уже не раз хвасталась роскошными формами , у нее еще есть чем удивить своих поклонников. Так, сегодня Любовь опубликовала новое фото, которое взбудоражило пользователей Сети. Дело в том, что на снимке Толкалина позирует, лежа абсолютно голой на каменистом пляже, прикрывая все свои достоинства небольшим полотенцем.

«И все таки до какой же степени все эти линзы и приборы не передают то, что видно глазу на рассвете.... и все таки Бог вне конкуренции....», - подписала она.

Реакция фанатов не заставила себя ждать и под фото тут же появилась масса комплиментов актрисе: «Афродита», «Рожденная из пен морской», «Любовь же актриса, как без образа?», «Хорошо не как Волочкова с камушками)».

А как вам откровенное фото Любови Толкалиной?

Фото: instagram.com, starface.ru