Любовь, танцы, легкость: Дима Билан представил новый клип «Держи»
Дима Билан и Ксения Сухинова показали необычную историю любви
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Сегодня на официальном канале Димы Билана в YouTube состоялась премьера клипа «Держи». Пропитанное романтикой путешествий видео, которое снимали на залитых солнцем улицах Лиссабона (Португалия), ненавязчивые ритмы — вот то, что нужно, чтобы продлить лето, которого всегда мало, особенно в этом году.
«Новое или хорошо забытое яркое видео с традиционными и свойственными раннему Билану сюрреалистическими интонациями!!! Я лично, смотря на всю движуху в ролике, сам поддаюсь этому забавному настроению», — прокомментировал сам артист.
Дима поблагодарил модель Ксению Сухинову (победительницу конкурсов Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008) за то, что она была готова на эксперименты, и съемочную группу Леонида Колосовского.
«Смотрите и наслаждайтесь качем!))))», — обратился он к публике.
А вам понравилосб это видео?
Фото: instagram.com