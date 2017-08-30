Дима Билан и Ксения Сухинова показали необычную историю любви

Сегодня на официальном канале Димы Билана в YouTube состоялась премьера клипа «Держи». Пропитанное романтикой путешествий видео, которое снимали на залитых солнцем улицах Лиссабона (Португалия), ненавязчивые ритмы — вот то, что нужно, чтобы продлить лето, которого всегда мало, особенно в этом году.

«Новое или хорошо забытое яркое видео с традиционными и свойственными раннему Билану сюрреалистическими интонациями!!! Я лично, смотря на всю движуху в ролике, сам поддаюсь этому забавному настроению», — прокомментировал сам артист.