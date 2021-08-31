Любовь Аксенова названа самой успешной молодой актрисой России

Четвертой стала Стася Милославская(«Огонь»). Девушка не подвела своего возлюбленного Александра Петрова, который в идентичном рейтинге среди актеров, опубликованном недавно, занял ожидаемое первое место. А замыкает пятерку — дочь Никиты Сергеевича Надежда Михалкова, которая не только пробует себя в роли актрисы, но и набивает руку в режиссерском ремесле.

В десятку лидеров также вошли Анна Котова-Дерябина («Аритмия»), Софья Эрнст («Союз Спасения», «Угрюм-река»), Мила Сивацкая («Последний богатырь»), Ольга Дибцева («Последний министр») и Ангелина Стречина («Пищеблок»).

Важно, что в расчет брались фильмы, которые выходили в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года и собрали по итогам проката более 10 млн рублей. А также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн или на телевидении в период с 1 января по 30 июня 2021 года.