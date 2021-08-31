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Любовь Аксенова названа самой успешной молодой актрисой России

Рейтинг из 10 российских артисток был составлен на основе нескольких важных критериев. Учитывались общее количество проектов, число главных ролей, фестивальные награды, кассовые сборы, общая популярность звезды, а также попадание фильма с участием исполнительницы на верхние позиции рейтингов телеканалов. В список вошли актрисы не старше 35 лет.
Любовь Аксенова названа самой успешной молодой актрисой России

31-летняя Любовь Аксенова возглавила топ главных отечественных молодых актрис по версии сайтов «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру». Картины с ее участием «Майор Гром: Чумной Доктор», «Содержанки», «Бывшие» и другие пользовались наибольшим спросом у зрителей. Помимо этого, имя Любови действительно на слуху, а активное участие в рекламных кампаниях приносит ей не только серьезный доход, но и большую узнаваемость.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Аксенова

Фото: Личный Instagram @im_lyubovaksenova

Второе место заняла Александра Бортич, успешно справившаяся с ролями в проектах «Холоп» и «Дело», а бронзу взяла Ирина Старшенбаум («Вторжение», «Медиатор»).

Четвертой стала Стася Милославская(«Огонь»). Девушка не подвела своего возлюбленного Александра Петрова, который в идентичном рейтинге среди актеров, опубликованном недавно, занял ожидаемое первое место. А замыкает пятерку — дочь Никиты Сергеевича Надежда Михалкова, которая не только пробует себя в роли актрисы, но и набивает руку в режиссерском ремесле.

В десятку лидеров также вошли Анна Котова-Дерябина («Аритмия»), Софья Эрнст («Союз Спасения», «Угрюм-река»), Мила Сивацкая («Последний богатырь»), Ольга Дибцева («Последний министр») и Ангелина Стречина («Пищеблок»).

Важно, что в расчет брались фильмы, которые выходили в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года и собрали по итогам проката более 10 млн рублей. А также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн или на телевидении в период с 1 января по 30 июня 2021 года.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram

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