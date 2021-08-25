Петров, Бикович, Нагиев и другие: названы самые успешные молодые актеры России
Независимый список лучших артистов составили «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру». Ожидаемо, первое место из десяти занял Александр Петров. Победу ему принесли невероятная посещаемость его картин и впечатляющая востребованность проектов на онлайн-площадках.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Пожалуй, по количеству сыгранных главных ролей и участию в рекламных кампаниях с ним может посоперничать только Павел Прилучный. Но бывший супруг Агаты Муцениеце, с которой они значительно повысили свои рейтинги за счет громкого развода, занял только четвертое место.
Второе место досталось Милошу Биковичу, который стал рекордсменом по показателю просмотров своих лент в Сети (чего стоит боевик «Балканский рубеж»), а Кирилл Нагиев получил заслуженную бронзу. Сын популярного актера и телеведущего стремительно догоняет отца по популярности — третьим местом в рейтинге он обязан кинопрокатным успехам картин «Холоп» и «Марафон желаний». А также участию в успешных сериалах «Нагиев на карантине», «Чума. Вторая волна» и «257 причин, чтобы жить».
Пятерку лучших замыкает Юра Борисов, получивший самый высокий балл за наградные достижения. Например, актер получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Калашников». Далее по списку расположились Виктор Хориняк и Иван Янковский, разделившие шестую и седьмую строчки. Затем идут — Семен Трескунов, ставший самым молодым участником рейтинга, а также Борис Дергачев и Алексей Демидов.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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