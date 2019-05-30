«Люблю, когда бомбит»: Ксения Собчак рассказала, как относится к «содержанкам»

Ксения известна как телеведущая и журналист, которая легко высказывается на острые темы, провоцирует и эпатирует. В очередном выпуске своей программы Собчак затронула тему, которую обсуждают уже несколько дней. Телеведущая собрала в студии известных богатых женщин и «молодую гвардию», так называемых инстаграмщиц. И девушки обсуждали разницу поколений – кто как зарабатывает и как тратит деньги.
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По итогам первых суток в сети - мнения разделились. Кто-то остался на стороне элиты, сформировавшей Московскую тусовку , кто-то же активно защищает молодёжь. На чьей стороне вы? Пишите в комментариях с кем бы вы хотели чтоб я сделала интервью для #ОсторожноСобчак
После выхода программы интернет буквально взорвался. На Ксению обрушилась лавина комментариев и критики, к которой ей уже не привыкать.
«скажу вам, как обычный человек не имеющий отношение ни к чему, что вы обсуждали. Это было омерзительно, отвратительно и смешно, это безграничная тупость с обеих сторон. И пару слов про Бузову, которая у всех комом в горле встала, она их все достойнее, человечнее и умнее, потому что не опускается до уровня "ценников на людях"»,
«Давайте заберем все денньги мужей "московской тусовки" и посмотрим с чем они останутся))) у молодежи хоть голые задницы есть,и есть чем заработать,что они в общем то и делают...»,
«Конечно, за девочек! Они работают и зарабатывают сами, а не ждут, что им «муж купит». Молодцы!», - посыпались комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Несколько дней спустя высказалась на эту тему и сама Ксения Собчак, она опубликовала большой пост в Instagram. И в первую очередь она призналась, что ей нравится делать контент, от которого «бомбит».
«Для меня журналистика -это именно про это, нет «хороших» и «плохих» тем, есть интересные. Судя по кол-ву комментариев на ютюб канале и под предыдущим постом -в вас очередной раз «попало». Каждый второй коммент-про «содержанок».
Что ж,выскажусь и я на эту тему. Мне кажется,что ничего плохого если так получилось,что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя- нет,(как если и женщина зарабатывает в семье больше мужчины). Я думаю презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное. Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса «содержанка!!!», или обсуждая новый фильм Авдотьи Смирновой клеймить ее Чубайсом. Мне кажется, (но может я и ошибаюсь) , что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь а способ их траты и образ жизни. Это и выражается в этом гневном выкрике «содержанка». Задумайтесь ,если бы те же героини обсуждали не амбассадоров Шанель, а помощь онгологическим больным - реакция была бы совершенно иная... Получается,что такое желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их траты. То есть если выглядишь как жена Билла , ходишь в скромном и все свои (или мужнины) деньги тратишь на нуждающихся-хорошо, а если ухоженная,в десятикаратниках и рассуждаешь про кутюр-плохо.
Интересно наблюдать ,как люди направляют свои истинные эмоции в слова,значение которых иное. Я просто за честность. С самими собой хотя бы. Задумайтесь,что на самом деле вас раздражает - образ жизни героинь,образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов? «Лучше б детям больным помогли»-предвижу я комментарии.. и у меня тогда следующие вопросы : 1) почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому как ему лучше распоряжаться своим ? 2) почему вы считаете , что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься?», - обозначила свою точку зрения Ксения Собчак.
Ранее Ольга Бузова, которую упомянули в программе «Осторожно, Собчак», отреагировала на выпады в свою сторону.
А что вы думаете по этому поводу? Вы бы хотели, чтобы муж содержал вас, или лучше зарабатывать самой?