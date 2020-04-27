«Люблю больше жизни»: Джиган нежно поздравил жену и дочь с днем рождения после семейного скандала

Судя по словам трека, Джиган продолжает заглаживать вину перед супругой и пытается ее вернуть: «Мы будто бы спутники на орбите, / Из этого круга никак не выйти, / Солнце для нас светит в самом зените. /Ариведерчи звучит, как мантра, / Так будет легче нам автоматом. /И мы опять исчезаем куда-то, / Чтобы вернуться, как солнце после заката». Напомним, несколько недель назад жена Джигана заявила, что разводится с ним после 10 лет брака. Скандал разгорелся вскоре после рождения в семье артиста и модели четвертого ребенка — долгожданного сына Давида. С тех пор Оксана немного пришла в себя, обвинив в крахе семьи неверного супруга (многодетной матери некогда скучать с тремя дочерьми и новорожденным сыном). Позднее стало известно, что рэпер проходит лечение от зависимостей в столичной частной клинике.