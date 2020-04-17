Оксана Самойлова после скандала в семье не навещает Джигана в элитной клинике

С тех пор Оксана немного пришла в себя, обвинив в крахе семьи неверного супруга. Многодетной матери некогда скучать с тремя дочерями и новорожденным сыном. А Джиган, который раньше регулярно устраивал прямые эфиры в социальной сети, надолго притих.

Стало известно, что рэпер проходит лечение от зависимостей в столичной частной клинике. За нахождение там Джиган платит 100 тысяч рублей в сутки.

Даже в медицинском учреждении Денис Устименко-Вайнштейн не отказывает себе в роскоши, сообщает «СтарХит». Он живет в 130-метровых апартаментах с сауной террасой и пятиразовым полезным питанием.