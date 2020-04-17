passion.ru

Оксана Самойлова после скандала в семье не навещает Джигана в элитной клинике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Оксана и Денис

Фото: Instagram

Рэпер пропал из поля зрения пару недель назад, поклонники стали интересоваться, почему он не выходит на связь в Instagram. Оказалось, что Джиган восстанавливает здоровье в медицинском учреждении.

Несколько недель назад жена Джигана заявила, что разводится с ним после 10 лет брака. Скандал разгорелся вскоре после рождения в семье артиста и модели четвертого ребенка — долгожданного сына Давида.

С тех пор Оксана немного пришла в себя, обвинив в крахе семьи неверного супруга. Многодетной матери некогда скучать с тремя дочерями и новорожденным сыном. А Джиган, который раньше регулярно устраивал прямые эфиры в социальной сети, надолго притих.

Стало известно, что рэпер проходит лечение от зависимостей в столичной частной клинике. За нахождение там Джиган платит 100 тысяч рублей в сутки.

Даже в медицинском учреждении Денис Устименко-Вайнштейн не отказывает себе в роскоши, сообщает «СтарХит». Он живет в 130-метровых апартаментах с сауной террасой и пятиразовым полезным питанием.

Фото: Instagram

Пользоваться телефоном рэперу можно раз в сутки, гулять разрешено только в сопровождении работников клиники, за территорию выходить строжайше запрещено.

Оксана Самойлова не спешит баловать теперь уже почти экс-супруга своим вниманием — в клинике она его не навещает. За все время пребывания Дениса «взаперти» она ездила е нему всего раз.

Сейчас Оксана занимается подготовкой дня рождения дочери Майи, которой в конце апреля исполнится три года.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!