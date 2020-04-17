Оксана Самойлова после скандала в семье не навещает Джигана в элитной клинике
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Несколько недель назад жена Джигана заявила, что разводится с ним после 10 лет брака. Скандал разгорелся вскоре после рождения в семье артиста и модели четвертого ребенка — долгожданного сына Давида.
С тех пор Оксана немного пришла в себя, обвинив в крахе семьи неверного супруга. Многодетной матери некогда скучать с тремя дочерями и новорожденным сыном. А Джиган, который раньше регулярно устраивал прямые эфиры в социальной сети, надолго притих.
Стало известно, что рэпер проходит лечение от зависимостей в столичной частной клинике. За нахождение там Джиган платит 100 тысяч рублей в сутки.
Даже в медицинском учреждении Денис Устименко-Вайнштейн не отказывает себе в роскоши, сообщает «СтарХит». Он живет в 130-метровых апартаментах с сауной террасой и пятиразовым полезным питанием.
Фото: Instagram
Пользоваться телефоном рэперу можно раз в сутки, гулять разрешено только в сопровождении работников клиники, за территорию выходить строжайше запрещено.
Оксана Самойлова не спешит баловать теперь уже почти экс-супруга своим вниманием — в клинике она его не навещает. За все время пребывания Дениса «взаперти» она ездила е нему всего раз.
Сейчас Оксана занимается подготовкой дня рождения дочери Майи, которой в конце апреля исполнится три года.
Фото и видео: Instagram
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