Анна Нетребко показала стройные ноги и удивила поклонников своей худобой

«Анна, это Вы? Такая худенькая.... Очень стильное фото», «Вау! Супер! Это другая Анна! Не оперная дива! Просто модель», «От ног глаз не оторвать», «Какие у вас ножки тонкие», «Очень неожиданная», — обсуждают подписчики.