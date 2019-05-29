Анна Нетребко показала стройные ноги и удивила поклонников своей худобой

«Дождь, блин 💦☔️», — пожаловалась она.
«Анна, это Вы? Такая худенькая.... Очень стильное фото», «Вау! Супер! Это другая Анна! Не оперная дива! Просто модель», «От ног глаз не оторвать», «Какие у вас ножки тонкие», «Очень неожиданная», — обсуждают подписчики.
«Так не бывает, чтобы человек мог так меняться, то молодая прекрасная леди, то красивая казачка, то сексуальная девчонка. Вообщем, Вы колдунья», — восхищаются они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!