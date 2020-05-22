«Любимый мужчина на свете»: экс-участница группы «Тату» Лена Катина показала подросшего сына

Сыну Лены Катиной от бывшего супруга, словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича исполнилось пять лет. Фотографии с подросшим сыном певица опубликовала на своей странице в Instagram. «Мой самый главный, любимый мужчина на свете!!! Сашенька! Тебе сегодня целых 5 лет! С Днем Рождения, сыночек! Я всегда рядом, даже когда меня нет! Люблю до невозможности! Расти здоровым и счастливым, мой Ангел!!! Пусть жизнь будет насыщенной и интересной!», — написала она.