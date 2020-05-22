«Любимый мужчина на свете»: экс-участница группы «Тату» Лена Катина показала подросшего сына
Фото: Instagram
Сыну Лены Катиной от бывшего супруга, словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича исполнилось пять лет. Фотографии с подросшим сыном певица опубликовала на своей странице в Instagram. «Мой самый главный, любимый мужчина на свете!!! Сашенька! Тебе сегодня целых 5 лет! С Днем Рождения, сыночек! Я всегда рядом, даже когда меня нет! Люблю до невозможности! Расти здоровым и счастливым, мой Ангел!!! Пусть жизнь будет насыщенной и интересной!», — написала она.
Фото: Instagram
Напомним, что в прошлом году стало известно о разводе Лены Катиной с мужем-словенцем Сашо Кузмановичем после шести лет брака. Артисты договорились, что их сын Александр будет жить в Москве с мамой, а Сашо будет встречаться с сыном, когда захочет. Напомним, что Лена Катина и Сашо Кузманович поженились в 2013 году. Свадьбу играли в Москве и в Словении – на родине жениха.
Фото: instagram
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