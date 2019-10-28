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«Любимые прабабушки»: внучка Алисы Фрейндлих показала нежное фото с дочерью

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Мышинская

Фото: Instagram Анны Мышинской

Анна Мышинская поделилась семейной фотографией.

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Мышинская родила дочь четыре месяца назад. В октябре малышку крестили, а спустя почти месяц в блоге молодой мамы появился нежный семейный снимок.

«По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца 🌸 любимые прабабушки», — написала она.

«Какое чудо», «Очень трогательно», «Какие хорошенькие», «Как красиво», «Тепло», «Это останется в вашем семейном архиве и потом будет раритетом», «Здоровья прабабушкам», — комментируют подписчики.

Анна Мышинская — дочь единственной дочери Алисы Фрейндлих. И она, и ее брат Никита пошли по стопам бабушки. Правда, после окончания театральной академии в Санкт-Петербурге Анна стала продюсером.

Именно во время учебы внучка легенды российского кино и театра познакомилась с будущим мужем Алексеем. После свадьбы Анна взяла фамилию супруга.

Фото и видео: instagram

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