«Любимые прабабушки»: внучка Алисы Фрейндлих показала нежное фото с дочерью
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Фото: Instagram Анны Мышинской
Внучка Алисы Фрейндлих Анна Мышинская родила дочь четыре месяца назад. В октябре малышку крестили, а спустя почти месяц в блоге молодой мамы появился нежный семейный снимок.
«По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца 🌸 любимые прабабушки», — написала она.
«Какое чудо», «Очень трогательно», «Какие хорошенькие», «Как красиво», «Тепло», «Это останется в вашем семейном архиве и потом будет раритетом», «Здоровья прабабушкам», — комментируют подписчики.
Анна Мышинская — дочь единственной дочери Алисы Фрейндлих. И она, и ее брат Никита пошли по стопам бабушки. Правда, после окончания театральной академии в Санкт-Петербурге Анна стала продюсером.
Именно во время учебы внучка легенды российского кино и театра познакомилась с будущим мужем Алексеем. После свадьбы Анна взяла фамилию супруга.
Фото и видео: instagram
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