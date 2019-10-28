«Любимые прабабушки»: внучка Алисы Фрейндлих показала нежное фото с дочерью

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Анна Мышинская — дочь единственной дочери Алисы Фрейндлих. И она, и ее брат Никита пошли по стопам бабушки. Правда, после окончания театральной академии в Санкт-Петербурге Анна стала продюсером.

Именно во время учебы внучка легенды российского кино и театра познакомилась с будущим мужем Алексеем. После свадьбы Анна взяла фамилию супруга.