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«Любимые»: Кристина Орбакайте показала молодую стильную Аллу Пугачеву и взрослых детей

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Фото из Instagram Кристины Орбакайте
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46-летняя Кристина Орбакайте собрала семью на дне рождения сына.

Популярная певица Кристина Орбакайте не раз признавалась, что видится с мамой крайне редко. Все дело в занятости: гастроли не дают ей видеться с родными так часто, как хотелось бы. На днях, в день рождения сына, Кристине удалось собрать семью в одном месте.

«Любимые», — написала она.

Помимо молодой и стильной Примадонны, на фото присутствуют дети Кристины — Клаудия Земцова и Дени Байсаров. Фото было сделано на празднике, посвященном 20-му по счету дню рождения сына певицы.

«Мой малыш, мультяшка, меломан, семейный дипломат, самый преданный фанат, деловой аниматор и просто сын — мечта! Деньке 20 лет. Потанцуем?!», — так Кристина отзывается о взрослом сыне.

В те редкие моменты, когда у матери и дочери находится время для встречи, они стараются как можно больше времени провести вместе.

Фото: instagram

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