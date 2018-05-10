«Любимые»: Кристина Орбакайте показала молодую стильную Аллу Пугачеву и взрослых детей

Популярная певица Кристина Орбакайте не раз признавалась, что видится с мамой крайне редко. Все дело в занятости: гастроли не дают ей видеться с родными так часто, как хотелось бы. На днях, в день рождения сына, Кристине удалось собрать семью в одном месте.
«Любимые», — написала она.
Помимо молодой и стильной Примадонны, на фото присутствуют дети Кристины — Клаудия Земцова и Дени Байсаров. Фото было сделано на празднике, посвященном 20-му по счету дню рождения сына певицы.
«Мой малыш, мультяшка, меломан, семейный дипломат, самый преданный фанат, деловой аниматор и просто сын — мечта! Деньке 20 лет. Потанцуем?!», — так Кристина отзывается о взрослом сыне.
В те редкие моменты, когда у матери и дочери находится время для встречи, они стараются как можно больше времени провести вместе.
Фото: instagram