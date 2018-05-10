«Любимые»: Кристина Орбакайте показала молодую стильную Аллу Пугачеву и взрослых детей

Помимо молодой и стильной Примадонны, на фото присутствуют дети Кристины — Клаудия Земцова и Дени Байсаров. Фото было сделано на празднике, посвященном 20-му по счету дню рождения сына певицы.

«Мой малыш, мультяшка, меломан, семейный дипломат, самый преданный фанат, деловой аниматор и просто сын — мечта! Деньке 20 лет. Потанцуем?!», — так Кристина отзывается о взрослом сыне.