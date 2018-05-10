«Мой малыш, мультяшка, меломан»: Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с 20-летием

Время летит невероятно быстро. Сегодня младшему сыну Кристины Орбакайте Дени Байсарову исполнилось 20 лет. Певица опубликовала снимки красавца-сына в своем микроблоге и написала нежное поздравление.
«Мой малыш, мультяшка, меломан, семейный дипломат, самый преданный фанат, деловой аниматор и просто сын — мечта! Деньке 20 лет! Потанцуем?!» — высказалась Кристина в Instagram.
Поклонники были удивлены тому, как вырос Дени. «Какой же он красивый у вас! Самые наилучшие поздравления и пожелания», «Ого, уже 20!», «Красавчик!!! Мамкин Сынок! Очень похож на маму», — прокомментировали пост звезды подписчики. Присоединилась к поздравлениям и бабушка Дени Алла Борисовна Пугачева. Она выложила фото внука и дочери в свой микроблог и написала трогательное послание: «С днем рождения, наш лучик солнца, Дени».
Фото: Instagram