«Мой малыш, мультяшка, меломан»: Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с 20-летием

Поклонники были удивлены тому, как вырос Дени. «Какой же он красивый у вас! Самые наилучшие поздравления и пожелания», «Ого, уже 20!», «Красавчик!!! Мамкин Сынок! Очень похож на маму», — прокомментировали пост звезды подписчики. Присоединилась к поздравлениям и бабушка Дени Алла Борисовна Пугачева. Она выложила фото внука и дочери в свой микроблог и написала трогательное послание: «С днем рождения, наш лучик солнца, Дени».

Фото: Instagram