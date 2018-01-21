Любимые цветы, друзья и новый бойфренд рядом: как Анастасия Волочкова отметила 42-летие
Фото из Instagram Анастасии Волочковой
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Анастасия Волочкова вернулась из отпуска на Мальдивах — как раз к своему дню рождения, который балерина отпраздновала с близкими.
На днях Анастасии Волочковой исполнилось 42 года. Разумеется, свой праздник эпатажная дива отметила с родными и друзьями: она пригласила в один из фешенебельных московских ресторанов приятелей и нового возлюбленного Михаила Лагина.
И гости, и те друзья, кто не смог лично приехать на торжество, буквально завалили Анастасию букетами ее любимых белых роз и подарками.
«Дорогие мои, спасибо всем и каждому, кто поздравил меня с Днем рождения! Благодарю за нереальное количество самых необыкновенных цветов, которые мне подарили, передали, прислали... счастлива, что у меня так много замечательных людей в жизни!» — написала Волочкова в своем Instagram. Поклонники с удовольствием присоединились к поздравлениям своей любимице.