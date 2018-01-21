Анастасия Волочкова вернулась из отпуска на Мальдивах — как раз к своему дню рождения, который балерина отпраздновала с близкими.

На днях Анастасии Волочковой исполнилось 42 года. Разумеется, свой праздник эпатажная дива отметила с родными и друзьями: она пригласила в один из фешенебельных московских ресторанов приятелей и нового возлюбленного Михаила Лагина.

И гости, и те друзья, кто не смог лично приехать на торжество, буквально завалили Анастасию букетами ее любимых белых роз и подарками.