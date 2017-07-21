Любимое платье: Кейт Миддлтон надела старое платье на официальное мероприятие
Пока одни СМИ восхищаются нарядами вечно элегантной Кейт Миддлтон, сопровождающей принца Уильяма в Бельгии, другие обсуждают ее «любимое» платье. Она дала второй шанс наряду с крестин принцессы Шарлотты, сообщает журнал People.
Мероприятие, на которое герцогиня надела «то самое платье», нельзя назвать веселым. 30 июля Кейт и Уильям и верхний эшелон британской власти направильст в город Ипр, чтобы почтить память погибших 31 июля 1917 года в битве при Пашендейле.
Бренд любимого Кейт платья-пальто — Alexander McQueen. Она дополнила образ необычной шляпкой и серыми замшевыми лодочками, которые подошли и под элегантное платье с серой отделкой сегодня. Но герцогиня сделала другой выбор.
Наряд ждал своего часа два года. Церемония крещения маленькой Шарлотты проходила в 2015 году.
Это — не единственное любимое платье Кейт. Не так давно СМИ уже обсуждали красное. Какое вам нравится больше?
Фото: globallookpress.com