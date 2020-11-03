«Любимая»: Егор Кончаловский показал редкое фото молодой красавицы-жены

«Как будто сестра Любы», «Хорошенькая и столько в лице спокойствия, счастья вам», «Естественная, спокойное доброе лицо. Выбор просто прекрасен. Уж ее-то не будет бросать из стороны в сторону. Она любит Егора. И нам это нравится! Будь счастлива, родная!», «Очень достойный выбор, умные глаза. Красива бесспорно. Счастливчик, Егор! Дождался счастья своего», «Красавица, что сына подарила!», — пишут в комментариях подписчики.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский развелись после 20 лет брака, чем очень расстроили поклонников, которые переживали за отношения пары. У них есть взрослая дочь Мария, которая сохранила отличные отношения с обоими родителями. Между бывшими супругами тоже отличные взаимоотношения, даже несмотря на то, что Кончаловский не раз рассказывал журналистам, почему они расстались. Так, режиссер уточняет, что Толкалина была плохой хозяйкой и не поладила с его матерью.

Второй раз он женился на Марии Леоновой, которая родила ему сына.