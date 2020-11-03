«Любимая»: Егор Кончаловский показал редкое фото молодой красавицы-жены
Фото: www.instagram.com/egorkonchalovsky/
Егор Кончаловский в своем Instagram опубликовал фотографию со своей молодой супругой Марией Леоновой. Режиссер редко делится подробностями своей семейной жизни, поэтому пост сразу привлек внимание подписчиков.
Поклонники начали сравнивать новую супругу Кончаловского с его первой женой, актрисой Любовью Толкалиной.
«Как будто сестра Любы», «Хорошенькая и столько в лице спокойствия, счастья вам», «Естественная, спокойное доброе лицо. Выбор просто прекрасен. Уж ее-то не будет бросать из стороны в сторону. Она любит Егора. И нам это нравится! Будь счастлива, родная!», «Очень достойный выбор, умные глаза. Красива бесспорно. Счастливчик, Егор! Дождался счастья своего», «Красавица, что сына подарила!», — пишут в комментариях подписчики.
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский развелись после 20 лет брака, чем очень расстроили поклонников, которые переживали за отношения пары. У них есть взрослая дочь Мария, которая сохранила отличные отношения с обоими родителями. Между бывшими супругами тоже отличные взаимоотношения, даже несмотря на то, что Кончаловский не раз рассказывал журналистам, почему они расстались. Так, режиссер уточняет, что Толкалина была плохой хозяйкой и не поладила с его матерью.
Второй раз он женился на Марии Леоновой, которая родила ему сына.
Фото и видео: Instagram Егора Кончаловского
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