Ляйсан Утяшева случайно показала лицо двухлетней дочери Софии

Гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля скрывают лица своих детей. Пара объясняет это тем, что они не желают нарушать права своих наследников: когда Роберт и София вырастут, они будут сами решать, какие фотографии публиковать и где. А пока звезды публикуют только те фото, на которых малыши сфотографированы со спины.

В мае этого года их дочери Софии исполнится три года, малышка растет весьма подвижной девочкой, и подписчики не теряют надежды увидеть ее личико в редких видеороликах, которыми делится звездная мама. В этот раз им удалось это сделать.

В коротком видео, которое Ляйсан опубликовала в разделе «сториз» Instagram, София запечатлена в пышной юбочке и с лентой. «Гимнастка????», — подписала Ляйсан. Внимательные подписчики разглядели профиль девочки.