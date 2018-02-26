Ляйсан Утяшева случайно показала лицо двухлетней дочери Софии
Гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля скрывают лица своих детей. Пара объясняет это тем, что они не желают нарушать права своих наследников: когда Роберт и София вырастут, они будут сами решать, какие фотографии публиковать и где. А пока звезды публикуют только те фото, на которых малыши сфотографированы со спины.
В мае этого года их дочери Софии исполнится три года, малышка растет весьма подвижной девочкой, и подписчики не теряют надежды увидеть ее личико в редких видеороликах, которыми делится звездная мама. В этот раз им удалось это сделать.
В коротком видео, которое Ляйсан опубликовала в разделе «сториз» Instagram, София запечатлена в пышной юбочке и с лентой. «Гимнастка????», — подписала Ляйсан. Внимательные подписчики разглядели профиль девочки.
Увы, черты лица увидеть невозможно: мама остановила запись на «самом интересном месте». Но это вселило в фанатов спортсменки надежду.
Лицо сына Ляйсан случайно «рассекретила» в одном из видеороликов летом 2017 года, когда ему уже исполнилось четыре годика. Фолловеры решили, что мальчик очень похож на маму. В мае этого года ему исполнится пять:
Аккаунты в соцсетях у детей Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, по признанию родителей, появятся, когда те достигнут совершеннолетия или хотя бы 12 лет.
Фото: instagram