Ляйсан Утяшева рассказала, в чем заключается секрет их семейного счастья с Павлом Волей

Воля и Утяшева всем своим видом показывают поклонникам, что они являются образцовой парой. Они оба не стесняясь своих чувств показывают друг другу и всему миру счастливые моменты их семейной жизни в социальных сетях. А Павел Воля так вообще, твердит о любви к супруге в эфирах каждой из телепередач на канале «ТНТ», которую он ведет.

Именно поэтому спрашивать о секретах совместной жизни нужно у Павла и Ляйсан, что и сделали подписчики гимнастки. В своем аккаунте в Instagram она провела интеркатив, где отвечала на вопросы поклонников. «В чем залог семейного счастья? На вашем примере», — гласил один из них.

Утяшева тут же начала перечислять: «Доверие, уважение, диалог. Секрет семейного счастья — добрый, хороший диалог». Также она отметила, что важно отдавать себе отчет в том, хочешь ли ты быть в семейных отношениях правой или счастливой.