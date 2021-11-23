Хулиганство и рок-н-ролл: Утяшева поделилась провокационным фото с Волей в честь годовщины свадьбы

О любви ведущего Comedy Club к своей супруге знает каждый зритель телеканала ТНТ, ведь Воля без устали напоминает о своих чувствах в каждой передаче, которую он ведет. А любовь, как известно, способна подталкивать людей на самые неординарные поступки. Вот и шоумен согласился стать самым настоящим рок-н-рольщиком, примерив на себя соответствующий образ — мейкап в стиле панда и total black образ.

Ляйсан Утяшева в своем Instagram опубликовала серию снимков, на которых она сама расположилась в сложной гимнастической позе, а ее супруг склонился над ней. Событие, сподвигнувшее пару на такую фотосессию, является знаковым — Ляйсан и Павел отмечают девять лет официальных отношений.