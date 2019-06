«Лучший мой выход ever»: Дарья Мороз в полупрозрачном мини-платье восхитила гостей «Кинотавра» и своих поклонников

В минувшее воскресенье в Зимнем театре города Сочи состоялась церемония открытия юбилейного фестиваля «Кинотавр» — мероприятие, собирающее самых ярких звезд, проходит уже в 30-й раз. В этом году на «красной дорожке» были замечены Анна Чиповская, Светлана Ходченкова, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук и многие другие, но выход Дарьи Мороз привлек особое внимание зрителей.

«Отжечь на открытии "Кинотавра 2019" — done. Нереальный look от любимого @alexanderarutyunov. Сашаааааа!!!!! Это прям лучший мой выход ever!!! Даже папа одобрил», — написала Дарья Мороз под фотографией в полупрозрачном мини-платье и добавила: «Боги, сколько сил мы потратили на поиски идеала».