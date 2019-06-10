«Лучший мой выход ever»: Дарья Мороз в полупрозрачном мини-платье восхитила гостей «Кинотавра» и своих поклонников

В минувшее воскресенье в Зимнем театре города Сочи состоялась церемония открытия юбилейного фестиваля «Кинотавр» — мероприятие, собирающее самых ярких звезд, проходит уже в 30-й раз. В этом году на «красной дорожке» были замечены Анна Чиповская, Светлана Ходченкова, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук и многие другие, но выход Дарьи Мороз привлек особое внимание зрителей.
«Отжечь на открытии "Кинотавра 2019" — done. Нереальный look от любимого @alexanderarutyunov. Сашаааааа!!!!! Это прям лучший мой выход ever!!! Даже папа одобрил», — написала Дарья Мороз под фотографией в полупрозрачном мини-платье и добавила: «Боги, сколько сил мы потратили на поиски идеала».
«Даша! Блистательно», «Даша, вы вчера были просто ослепительны! Бомбаааа! Зажгли весь кинотавр», «Дадада!!!! Огонь! Пожар! Горим», «Стильно Дашенька. Фигура бомбическая», «Снежная королева», «Завораживающая инопланетянка», «Красота — все! А если папа одобрил, то красота в квадрате», — комментируют подписчики, среди которых оказались знакомые актрисы и гости фестиваля.
«Вам надо срочно на наш пляж! Пугающе белая кожа», — пытаются уколоть «критики». «А на мой взгляд это круто! Это моя природа, зачем ее улучшать?», — заметила звезда.
Стоит отметить, что в прошлом году для этого же мероприятия Дарья выбрала похожий образ, но длина платья была другой — подробности вы можете рассмотреть в галерее.
Какой вариант больше по вкусу вам?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, Globallookpress, Starface
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