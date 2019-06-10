«Лучший мой выход ever»: Дарья Мороз в полупрозрачном мини-платье восхитила гостей «Кинотавра» и своих поклонников

«Даша! Блистательно», «Даша, вы вчера были просто ослепительны! Бомбаааа! Зажгли весь кинотавр», «Дадада!!!! Огонь! Пожар! Горим», «Стильно Дашенька. Фигура бомбическая», «Снежная королева», «Завораживающая инопланетянка», «Красота — все! А если папа одобрил, то красота в квадрате», — комментируют подписчики, среди которых оказались знакомые актрисы и гости фестиваля.

«Вам надо срочно на наш пляж! Пугающе белая кожа», — пытаются уколоть «критики». «А на мой взгляд это круто! Это моя природа, зачем ее улучшать?», — заметила звезда.

Стоит отметить, что в прошлом году для этого же мероприятия Дарья выбрала похожий образ, но длина платья была другой — подробности вы можете рассмотреть в галерее.

Какой вариант больше по вкусу вам?