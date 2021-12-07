Лучше, чем в молодости: косметолог рассказал, как главная сваха страны сумела омолодиться и похорошеть

Сохранить молодость — мечта любой женщины, а Розе Сябитовой не просто удалось осуществить мечту, но еще и преобразиться настолько, что ее внешность сейчас существенно и в положительную сторону отличается от той, которой она обладала много лет назад.

«Если посмотреть фотографии ведущей хотя бы 10-летней давности, можно отметить, что в свои 59 лет она выглядит намного привлекательнее с точки зрения качества кожи, чем раньше. Налицо явные признаки сделанных пластических операций, которые сама звезда не скрывает. С уверенностью можно сказать, что из хирургических вмешательств на лице были выполнены подтяжка и блефаропластика. Также ведущая увеличивала грудь и прибегала к липосакции», — комментирует внешность главной телесвахи страны врач-косметолог Ирина Филимоненко во время разговора с порталом Passion.ru

Сама же телеведущая не скрывает истинных причин своих трансформаций — она достаточно часто и порой даже в резкой форме рассказывает о результатах преображений и их последствиях.