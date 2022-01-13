Лучшая свекровь: Валерия трогательно поздравила невестку с 24-летием

Младший сын Валерии Арсений Шульгин женился на молодой избраннице в конце августа 2020 года. На торжестве гуляли 150 гостей, среди которых были и знаменитости. Девушка гармонично вписалась в звездное семейство. В личных блогах она не раз писала нежные слова в адрес своей знаменитой свекрови.

«Так совмещать нежность, упорство, красоту и силу могут не все. Вы большой пример настоящей женщины. Продолжайте всех удивлять талантом, красотой и остротой ума. Согревайте этот мир своим теплым сердцем и доброй душой. Пусть ваши бездонные голубые глаза всегда светятся от бесконечного счастья и любви. Обнимаю, целую и очень люблю!» — так поздравляла Лиана Валерию с днем рождения.

Напомним, что первая и пока единственная внучка Валерии Селин родилась 1 января 2021 года.