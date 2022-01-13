Лучшая свекровь: Валерия трогательно поздравила невестку с 24-летием
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Фото: www.instagram.com/lianashulginaa
Валерия трогательно поздравила невестку с 24-летием, отметив, что она делает счастливым не только Арсения, но и всю семью.
«Дорогая наша Лианочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо тебе за твое доброе сердце, за женскую мудрость и любовь. Ты даришь счастье моему сыну, а вместе с ним и всем нам. И еще, я бесконечно благодарю тебя за нашу обожаемую Селинку. Будь, девочка, счастлива! Мы всегда рядом», — написала народная артистка в Instagram, отметив лучшие качества в жене сына.
Младший сын Валерии Арсений Шульгин женился на молодой избраннице в конце августа 2020 года. На торжестве гуляли 150 гостей, среди которых были и знаменитости. Девушка гармонично вписалась в звездное семейство. В личных блогах она не раз писала нежные слова в адрес своей знаменитой свекрови.
«Так совмещать нежность, упорство, красоту и силу могут не все. Вы большой пример настоящей женщины. Продолжайте всех удивлять талантом, красотой и остротой ума. Согревайте этот мир своим теплым сердцем и доброй душой. Пусть ваши бездонные голубые глаза всегда светятся от бесконечного счастья и любви. Обнимаю, целую и очень люблю!» — так поздравляла Лиана Валерию с днем рождения.
Напомним, что первая и пока единственная внучка Валерии Селин родилась 1 января 2021 года.
Фото и видео: Instagram