«Наш центр вселенной!» Валерия нежно поздравила внучку с днем рождения

Напомним, что Арсений Шульгин и Лиана сыграли свадьбы летом прошлого года. Невеста к тому времени уже была беременна, но пара все скрывала. Шульгин отказался от помощи мамы и отца в организации свадьбы и сделал все за свой счет. Валерия сначала скептически относилась к избраннице сына, но после рождения внучки прониклась и к невестке.