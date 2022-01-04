«Наш центр вселенной!» Валерия нежно поздравила внучку с днем рождения
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Фото: Instagram @valeriya
Бабушка души не чает в малышке. Валерия и ее муж — продюсер Иосиф Пригожин часто делятся в соцсети видео и фотографиями с малышкой. Первый день рождения провели исключительно в семейном кругу. «Первый день рождения нашей Селин. Теперь эта крошка для нас — центр Вселенной», — написала Валерия в инстаграм.
«Счастья малышке! Какая же у вас чудесная семья!» — поздравил счастливую бабушку оперный певец и муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.
К поздравлениям присоединились и поклонники певицы Валерии. «Поздравляю Вашу красавицу с днем рождения! Пусть будет счастлива и здорова!», «Поздравляю! Уже годик пролетел! Чудесная девочка, на своего папулю похожа, а папуля на свою мамочку», «Куколка», «С днем рождения, принцесса», — прокомментировали публикацию фолловеры.
Напомним, что Арсений Шульгин и Лиана сыграли свадьбы летом прошлого года. Невеста к тому времени уже была беременна, но пара все скрывала. Шульгин отказался от помощи мамы и отца в организации свадьбы и сделал все за свой счет. Валерия сначала скептически относилась к избраннице сына, но после рождения внучки прониклась и к невестке.
Фото: Instagram