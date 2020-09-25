«Лучезарная красотка»: Елена Подкаминская покорила поклонников фотосессией в розовом платье

Поклонники пришли в восторг от образа Елены, о чем написали в многочисленных комментариях: «Как? Как? Как можно быть такой красивой!? Восхищаюсь!», «Вот красотка одним словом!!!», «Какая же у вас прекрасная улыбка!», «Офигенная», «Лучезарная красотка», «Вы прекрасны! Как же вас любит камера», «Смотрела фото Ваши и улыбалась. Вы обворожительно прекрасны!!!!!», «Сама элегантность», «Какие ножки», «Фотки и правда очень крутые, такие лучезарные, прямо чувствуется солнышко», «Вы не просто неотразимы, а фантастически неотразимы!», «И это мама 3-х!!! Леночка, супер красотка», «Шикарная», «Елена, вы прекрасны».

Напомним, что Елена Подкаминская — многодетная мама. От первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым у нее есть дочь Полина. Во втором браке с предпринимателем Денисом Гущиным у актрисы родились двое детей: дочь Ева и сын Саша. Секретом своей стройности Подкаминская считает раздельное питание, принципы которого практикует вместе со своими детьми.