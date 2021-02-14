Лопырева в окружении подруг покорила поклонников ярко красным платьем
Фото: instagram.com/lopyrevavika
На кадрах Лопырева сидит в окружении еще трех девушек. Все, кроме нее, в черных нарядах. На Лопыревой ярко красное платье до колен и аксессуары. Она выделяется своим образом среди подруг. «Дубай в наши дни объединяет людей со всего мира, и он прекрасен, как люди на картинке», - подписала звезда пост.
Пользователи пришли в восторг от фотографии. «А наша то, наша - краше всех. Как всегда», - сделали комплимент в комментариях. «Реально увидел одну особь женского пола», - подчеркнул мужчина. «Вика самая красивая! Рядом клуши какие-то», - пришли к выводу подписчики. «Как можно быть такой красавицей», - написали другие.
Ранее Виктория Лопырева подразнила поклонников серией снимков из теплого Дубая. 37-летняя телеведущая похвасталась бесконечно длинными и загорелыми ногами, а заодно - показала, как выглядеть дорого в бюджетной одежде.
Лопырева составила образ с молочными оттенками в главной роли. На ней - эффектная мини-юбка из фактурной ткани, замиксованная с полупрозрачной водолазкой в тон. Скрепил союз яркий мерцающий блейзер oversize василькового цвета. Привычные твидовые жакеты Chanel за сотни тысяч рублей Виктория сменила на блейзер за 12 тысяч рублей. Дополнили комплект ботильоны из темного денима с кипенно-белой кожей на устойчивых каблуках.
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Фото: Instagram/@lopyrevavika
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