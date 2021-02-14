Лопырева в окружении подруг покорила поклонников ярко красным платьем

На кадрах Лопырева сидит в окружении еще трех девушек. Все, кроме нее, в черных нарядах. На Лопыревой ярко красное платье до колен и аксессуары. Она выделяется своим образом среди подруг. «Дубай в наши дни объединяет людей со всего мира, и он прекрасен, как люди на картинке», - подписала звезда пост.

Пользователи пришли в восторг от фотографии. «А наша то, наша - краше всех. Как всегда», - сделали комплимент в комментариях. «Реально увидел одну особь женского пола», - подчеркнул мужчина. «Вика самая красивая! Рядом клуши какие-то», - пришли к выводу подписчики. «Как можно быть такой красавицей», - написали другие.