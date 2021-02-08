Виктория Лопырева сменила дизайнерские жакеты на блейзер за 12 000 рублей

Лопырева составила образ с молочными оттенками в главной роли. На ней — эффектная мини-юбка из фактурной ткани, замиксованная с полупрозрачной водолазкой в тон. Скрепил союз яркий мерцающий блейзер oversize василькового цвета. Привычные твидовые жакеты Chanel за сотни тысяч рублей Виктория сменила на блейзер за 12 000 рублей. Дополнили комплект ботильоны из темного денима с кипенно-белой кожей на устойчивых каблуках.