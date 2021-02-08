Виктория Лопырева сменила дизайнерские жакеты на блейзер за 12 000 рублей
Фото: Instagram @lopyrevavika
Лопырева составила образ с молочными оттенками в главной роли. На ней — эффектная мини-юбка из фактурной ткани, замиксованная с полупрозрачной водолазкой в тон. Скрепил союз яркий мерцающий блейзер oversize василькового цвета. Привычные твидовые жакеты Chanel за сотни тысяч рублей Виктория сменила на блейзер за 12 000 рублей. Дополнили комплект ботильоны из темного денима с кипенно-белой кожей на устойчивых каблуках.
Поклонники были щедры на комплименты для любимой телеведущей. «Шикарные ноги, мисс Виктория Лопырева», «Фееричный образ», «Невероятно красивая», «Вика, вы дарите стиль», «Какой эффектный образ», «Шикарная и обворожительная», «Любой наряд украшаешь», «Вот это ножки! Бомба», «Стильная леди», «Ваш стиль — пушка», «Вы красотка, нет слов!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Виктории Лопыревой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika
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