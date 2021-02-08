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Виктория Лопырева сменила дизайнерские жакеты на блейзер за 12 000 рублей

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева подразнила поклонников серией снимков из теплого Дубая. 37-летняя телеведущая похвасталась бесконечно длинными и загорелыми ногами, а заодно — показала, как выглядеть дорого в бюджетной одежде.

Лопырева составила образ с молочными оттенками в главной роли. На ней — эффектная мини-юбка из фактурной ткани, замиксованная с полупрозрачной водолазкой в тон. Скрепил союз яркий мерцающий блейзер oversize василькового цвета. Привычные твидовые жакеты Chanel за сотни тысяч рублей Виктория сменила на блейзер за 12 000 рублей. Дополнили комплект ботильоны из темного денима с кипенно-белой кожей на устойчивых каблуках.

Виктория Лопырева / Instagram @lopyrevavika

Поклонники были щедры на комплименты для любимой телеведущей. «Шикарные ноги, мисс Виктория Лопырева», «Фееричный образ», «Невероятно красивая», «Вика, вы дарите стиль», «Какой эффектный образ», «Шикарная и обворожительная», «Любой наряд украшаешь», «Вот это ножки! Бомба», «Стильная леди», «Ваш стиль — пушка», «Вы красотка, нет слов!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Виктории Лопыревой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika

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