Лолита призналась, что ее приняли за трансвестита во время гастролей в Китае
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певица Лолита Милявская повеселила поклонников, вспомнив конфуз, который приключился с ней из-за ее низкого голоса. Во время поездки в Китай зарубежные таможенники сочли, что перед ними стоит не женщина, хотя в паспорте был указан именно этот пол, и решили выяснить истинность утверждений российской артистки.
«Взяли паспорт, там фамилия «Милявски», пол женский. А голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», — рассказала 58-летняя артистка на съемках шоу «Синг Сонг» телеканала «Муз-ТВ». Выпуск с участием Лолиты Милявской выйдет в эфир через некоторое время.
Ранее Лолита рассказала о том, что в 90-х у нее были отношения с представителем криминальных кругов. Артистка отметила, что это был лучший роман в ее жизни.
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda, Vadim Tarakanov, Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev, Natalya Loginova, Ali Magomedov/Global Look Press