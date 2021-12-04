Лолита призналась, что ее приняли за трансвестита во время гастролей в Китае

«Взяли паспорт, там фамилия «Милявски», пол женский. А голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», — рассказала 58-летняя артистка на съемках шоу «Синг Сонг» телеканала «Муз-ТВ». Выпуск с участием Лолиты Милявской выйдет в эфир через некоторое время.

Ранее Лолита рассказала о том, что в 90-х у нее были отношения с представителем криминальных кругов. Артистка отметила, что это был лучший роман в ее жизни.