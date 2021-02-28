Лолита — о плотном графике: «В офисе висят четыре свадебных платья»
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ повторно заявила, что в последнее время испытывает панические атаки. Сейчас звезда задействована в спектакле «Женитьба» по Николаю Гоголю в театре «Модерн». Как рассказала певица: «Я уже второй месяц пью валерьянку. Меня очень колбасит. Настолько, что вся жизнь пролетела перед выходом на сцену. Текст учить очень сложно. Когда начала его запоминать, то перестала материться. Кстати, мне нормально быть в роли невесты. У меня в офисе висят четыре платья и четыре фаты». Как отметила Лолита, в театре «Модерн» ей выделили отдельную гримерку, в которой она комфортно расположилась. «Я даже не обсуждала свой гонорар. Я не имею права просить деньги за работу в театре», — заметила Лолита.
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
Напомним, что в абсолютно новой для себя роли драматической актрисы Лолита дебютировала в спектакле «Женитьба» Юрия Грымова. Премьера состоится 24-25 февраля в театре «Модерн». Режиссер соединил сразу три пьесы — «Предложение» Чехова, «Женитьбу Бальзаминова» Островского и, собственно, «Женитьбу» Гоголя, которая и дала название постановке. За полтора месяца активных репетиций звезда сильно похудела. На пресс-конференции она сделала смелое заявление: «У меня реально панические атаки. Сумка сейчас похожа на большую аптечку, где все виды успокоительных капель. До выхода не могу сама справиться, сердце бешено колотится. Бывает, даже забываю текст, но партнеры придумывают аналогии, которые срабатывают. Пока имею на это право, потому что первое время нервяк».
Фото и видео: @lolitamilyavskaya / Instagram
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