Лолита — о плотном графике: «В офисе висят четыре свадебных платья»

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ повторно заявила, что в последнее время испытывает панические атаки. Сейчас звезда задействована в спектакле «Женитьба» по Николаю Гоголю в театре «Модерн». Как рассказала певица: «Я уже второй месяц пью валерьянку. Меня очень колбасит. Настолько, что вся жизнь пролетела перед выходом на сцену. Текст учить очень сложно. Когда начала его запоминать, то перестала материться. Кстати, мне нормально быть в роли невесты. У меня в офисе висят четыре платья и четыре фаты». Как отметила Лолита, в театре «Модерн» ей выделили отдельную гримерку, в которой она комфортно расположилась. «Я даже не обсуждала свой гонорар. Я не имею права просить деньги за работу в театре», — заметила Лолита.