Лолита о личной жизни: «Не готова к отношениям, которые называют браком»

Личная жизнь Лолиты окутана тайной — артистка не перестает интриговать своих поклонников и перед Новым годом заявила, что вышла замуж в шестой раз. «Я вообще-то уже замужем!», — заявила Милявская в эфире одного из телешоу.

Правда, подтверждений этому радостному событию пока так и не нашлось — зная, что у певицы есть любимый человек, поклонники пришли к выводу, что артистка живет с мужчиной в гражданском браке.

Сама Лолита в интервью с изданием «МК» заявила, что к браку пока вообще не готова.

Более того, это слово вызывает у нее большую неприязнь и даже, по ее словам, остеохондроз. Она уточняет, что привыкла при первых же проблемах в отношениях просто открыть дверь и вежливо попрощаться с потенциальным кандидатом на роль супруга.

«Я тут как-то подумала: "Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?". Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу», — признается звезда.

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