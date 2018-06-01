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Лолита Милявская выиграла суд у бывшей подруги

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Лолиты Милявской

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Суд рассмотрел спор Лолиты Милявской и автора песен Елены Кипер.

Этим летом певица Лолита Милявская и автор песен Елена Кипер встретились в суде после 10 лет сотрудничества, закончившегося скандалом с публичными взаимными обвинениями и заявлениями о подлоге документов. Сегодня певица рассказала о своей победе.

«Сегодня поставлена точка в деле о "чести и достоинстве" Е. Кипер. Суд повторно подтвердил мое право называть вещи своими именами. Теперь, после кропотливой подготовки, предстоит более серьезное дело, которое я бы характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом.. Странно, что Жизнь не учит некоторых и не напоминает старинную поговорку про веревочку.. Есть ли у меня злорадство по поводу выигранного суда? Нет. Есть сожаление, что Слово Порядочность не приобретается с годами, если его нет в крови..», — написала 54-летняя певица в Instagram, поблагодарив судью и адвоката.

Под «творческим имуществом» Лолита имеет в виду песни «На Титанике», «Чудо-Чудное» и «Ты мое море», которые были размещены на цифровых площадках без заключения необходимых договоров с продюсером, и требует солидной компенсации.

«Лолита получала именно столько, сколько было предусмотрено условиями договора. Шесть миллионов – это очень большая сумма для тех композиций, о которых мы говорим. Надо понимать, что популярность певицы на данный момент несравнима с востребованностью многих молодежных коллективов и аудитория ее музыки в основном возрастная, а это люди, которые не всегда пользуются Интернетом и активно скачивают музыку. А с учетом разгула пиратства в нашей стране на песнях вообще мало можно заработать», — утверждал юрист Кипер.

Фото: globallookpress, instagram

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