Певица Лолита Милявская и автор песен Елена Кипер встретились в суде после 10 лет сотрудничества

Теперь у СМИ появилась возможность выслушать и вторую сторону. В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» Елена Кипер дала пресс-конференцию.

«Лолите благодарна. Удалось многое создать, интересные песни, видеоклипы, образы. Мы работали десять лет. Начиная с момента, когда Лолиту, к сожалению, не хотели принимать ни на одной радиостанции. В этот сложный момент я приступила к работе с Лолитой. Первым хит-синглом стала песня "Оказалось". Она попала на радиостанции сразу. Дальше появилась песня "Ориентация север". В ее бизнесе я не участвовала. У нас были творческое единомышление, соединение, союз. Спустя десять лет, когда в творчестве появились разногласия, мы разошлись. Дальше не было никакого конфликта, с моей стороны он не инициировался», — сообщила она, но прощать свою бывшую коллегу она не намерена.

9 июля состоится слушание в арбитражном суде города Москвы по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. «Мы требуем одно — чтобы суд подтвердил, что те конкретные вещи, которые Лолита распространила через социальные сети, не соответствуют действительности», — заявила Кипер.

Фото: instagram, globallookpress