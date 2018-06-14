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Певица Лолита Милявская и автор песен Елена Кипер встретились в суде после 10 лет сотрудничества

Елена Кипер впервые прокомментировала конфликт с Лолитой Милявской.

Несколько дней назад популярная певица Лолита Милявская рассказала о конфликте с автором своих песен, который закончился судом. Артистка потребовала блокировки исполняемых ею песен «На Титанике», «Чудо-Чудное» и «Ты мое море» на цифровых площадках, так как по ее словам, она не подписывала необходимые договоры с продюсером.

1 июня, после того как Мосгорсуд вынес решение, артистка пожаловалась поклонникам на несправедливость представителей закона. Она сообщила, что намерена отстаивать свои права и дальше.

Теперь у СМИ появилась возможность выслушать и вторую сторону. В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» Елена Кипер дала пресс-конференцию.

«Лолите благодарна. Удалось многое создать, интересные песни, видеоклипы, образы. Мы работали десять лет. Начиная с момента, когда Лолиту, к сожалению, не хотели принимать ни на одной радиостанции. В этот сложный момент я приступила к работе с Лолитой. Первым хит-синглом стала песня "Оказалось". Она попала на радиостанции сразу. Дальше появилась песня "Ориентация север". В ее бизнесе я не участвовала. У нас были творческое единомышление, соединение, союз. Спустя десять лет, когда в творчестве появились разногласия, мы разошлись. Дальше не было никакого конфликта, с моей стороны он не инициировался», — сообщила она, но прощать свою бывшую коллегу она не намерена.

9 июля состоится слушание в арбитражном суде города Москвы по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. «Мы требуем одно — чтобы суд подтвердил, что те конкретные вещи, которые Лолита распространила через социальные сети, не соответствуют действительности», — заявила Кипер.

Фото: instagram, globallookpress

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