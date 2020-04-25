Лолита Милявская рассказала об ошибке молодости: «Этот "подвиг" стоил мне возможности деторождения»

У Лолиты Милявской всего одна дочь. Ева родилась очень слабенькой, раньше срока, сейчас ей 21 год, и она стала умной и доброй девушкой. В эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале с Максимом Галкиным ее мама призналась, что стала матерью лишь однажды из-за проблем со здоровьем. Все началось со съемок клипа «Баден-Баден» на одноименную песню Александра Цекало — сейчас звезда сожалеет о своем безрассудном поступке.

Режиссером клипа был Юрий Грымов, который придумал снимать видео под водой. Но он не знал, что температура воды в аквариуме с гигантскими осетрами не должна превышать 12 градусов. Узнав это, маэстро хотел отказаться от съемок, изменить концепцию. Но Лолита решила не отступать перед трудностями.

Милявская вспоминает об этих съемках со смешанными чувствами: «Это был павильон на ВДНХ, зимой, минус 26, люди ходили в шапках. В витрине, в которой были осетры, вода была даже не минус 12, а меньше, просто осетры эти выставочные не живут при другой температуре. Великий Рерберг (Кинооператор Георгий Иванович Рерберг, — Прим.Ред.) был оператором этого клипа. Всего он снимался за три дубля, потому что платье нужно было каждый раз сушить. Мало того, на мне был каркас и парик, который весил 10 килограммов. И произошла страшная вещь: при погружении, а надо было сниматься под водой, просто уйти под воду, я опустилась на дно и уткнулась в стекло, парик намок и я не смогла всплыть. И когда я всплыла, все поняли что это катастрофа, я реально задыхаюсь. Парик просто согнулся, потому я всплывала попой, он меня тянул книзу, и я натерпелась столько страха».

«После этого я попала на операционный стол, с внематочной беременностью. С этого начались мои большие классные женские приключения. Вот этот "подвиг" стоил мне возможности деторождения», — призналась артистка.

«Сейчас я бы не пошла на это», — подытожила она.