Лолита Милявская показала любовную переписку бывшего мужа с соперницей и рассказала о талантливой дочери

Обманутая жена призналась, что эти сообщения и другие доказательства того, что бывший не вел с ней совместного хозяйства, не участвовал финансово в общих делах, а также более года имел отношения с другой женщиной, она планирует приобщить к делу о разводе и потребовать признать брак «фиктивным с его стороны», лишив тем самым бывшего приобретенных с его помощью благ — израильского гражданства, например.

«Нет такого брака. Зачем считать браком то, что не являлось ведением совместного хозяйства? Какое-то там сожительство временное. Я не участвовала в расчетах. Я прекрасно понимаю, что с его стороны это расчет и фиктивный брак. Для меня он не был таковым. Я думала, что это настоящие отношения, потом к сожалению выяснилось, что это далеко идущие планы и использование. Я не люблю такого», — прокомментировала Лолита.

Зашла речь и об «особенной» дочери певицы. Звездная мама рассказала, что Дмитрий не слишком тепло относился к Еве. «Чужих детей он не любил», — призналась она.