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Лолита Милявская показала любовную переписку бывшего мужа с соперницей и рассказала о талантливой дочери

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Фото: Instagram Лолиты Милявской

20-летняя дочь Лолиты Милявской Ева учит четыре языка.

После объявления о грядущем разводе с 44-летним Дмитрием Ивановым 55-летняя Лолита Милявская охотно дает интервью и делится порой шокирующими подробностями отношений с ним. Так, в эфире предыдущего выпуска шоу «Секрет на миллион» певица рассказала, как ее почти бывший муж по уценке покупал своей любовнице платья в тех же магазинах, где одевалась жена, фактически за ее счет, а после расставания принял от нее конверт с крупной суммой денег, который сейчас ничем иным как проявлением материнского инстинкта, Лолита назвать не может.

Во втором выпуске шоу Леры Кудрявцевой была опубликована личная переписка Дмитрия Иванова с возлюбленной, которую он вел с компьютера, принадлежавшего Лолите Милявской. «Дмитрий так увлекся этим романом, что имел неосторожность или наглость вести переписку со своей дамой с компьютера жены. Эти доказательства получены абсолютно законным путем», — прокомментировал ее адвокат.

Фото: Кадр из эфира

Обманутая жена призналась, что эти сообщения и другие доказательства того, что бывший не вел с ней совместного хозяйства, не участвовал финансово в общих делах, а также более года имел отношения с другой женщиной, она планирует приобщить к делу о разводе и потребовать признать брак «фиктивным с его стороны», лишив тем самым бывшего приобретенных с его помощью благ — израильского гражданства, например.

«Нет такого брака. Зачем считать браком то, что не являлось ведением совместного хозяйства? Какое-то там сожительство временное. Я не участвовала в расчетах. Я прекрасно понимаю, что с его стороны это расчет и фиктивный брак. Для меня он не был таковым. Я думала, что это настоящие отношения, потом к сожалению выяснилось, что это далеко идущие планы и использование. Я не люблю такого», — прокомментировала Лолита.

Зашла речь и об «особенной» дочери певицы. Звездная мама рассказала, что Дмитрий не слишком тепло относился к Еве. «Чужих детей он не любил», — призналась она.

Фото: Instagram Лолиты Милявской

Певица в очередной раз напомнила публике, что у Евы отсутствует диагноз «аутизм». Сейчас девушка учится на «инязе» в престижном университете, где процесс обучения проходит на иностранном языке, который она выучила за полгода. Всего на данный момент в расписании наследницы певицы два часа в день занятия английским, два часа в день немецким, два часа польским, и латынь.

Фото и видео: instagram

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