53-летняя певица Лолита Милявская опровергла слухи о фотошопе

Семейная фотография Лолиты Милявской, которая появилась в ее блоге вчера, вызвала неожиданный резонанс. Подписчики предположили, что певица переборщила с «фотошопом», якобы решив «омолодить» себя на снимке с молодым мужем. СМИ подхватили эту информацию.

Прочитав заметку о себе, артистка решила рассказать всю правду о своей внешности. «Свет мой зеркальце скажи, кто страшнее всех на свете, кто жирнее всех на свете», — иронизирует она.

Звезда не стесняется своей внешности и не скрывает, что обращалась к пластическому хирургу. «Подрезала чуток, чуть подколола. Ну не фотошопом же это убирается», — откровенно заявила артистка.

«Лолита вы такая харизматичная, веселая и открытая, что вообще не важно как и что! Мы вас любим совсем за другое! И вы прекрасно выглядите», «Лола вы умница и всегда мне нравились, что думаете то и говорите», «Обожаю! Люблю! Лолита, Вы самая лучшая! Суперская! Крутая! Честная! Хочу чтобы Вы знали - Вы помогаете очень многим женщинам идти по жизни с гордо поднятой головой! Успехов Вам! Всегда», — восхищены фанаты.

Фото: instagram.com