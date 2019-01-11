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Лиза Пескова рассказала о самостоятельной жизни: «В Европе считается неприличным, чтобы за тебя платили родители»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елизаветы Песковой

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Дочь Дмитрия Пескова объяснила, как современная европейская молодежь относится к косметике, одежде и статусным аксессуарам.

На днях Елизавета Пескова отметила 21-летие. Подписчики ее блога были немного удивлены тем, каким скромным был праздник. В новом интервью журналу Tatler дочь пресс-секретаря Президента Российской Федерации рассказала, что ведет самостоятельную жизнь и предпочитает тратить деньги на действительно важные для нее вещи.

«Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или еще кто-то. А сами мы еще заработать на что-то крупное не успели», — ответила она на один из вопросов редактора.

Дорогой и нарядной одежде Лиза Пескова предпочитает ухоженный вид и путешествия: «Ни одна вещь в мире не принесет вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место».

Девушка уверена: стильно одеться можно и в недорогих магазинах, а на статусные аксессуары стоит зарабатывать самостоятельно. Деньги Лиза предпочитает тратить с умом: «Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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