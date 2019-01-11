Лиза Пескова рассказала о самостоятельной жизни: «В Европе считается неприличным, чтобы за тебя платили родители»

На днях Елизавета Пескова отметила 21-летие. Подписчики ее блога были немного удивлены тем, каким скромным был праздник. В новом интервью журналу Tatler дочь пресс-секретаря Президента Российской Федерации рассказала, что ведет самостоятельную жизнь и предпочитает тратить деньги на действительно важные для нее вещи.
«Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или еще кто-то. А сами мы еще заработать на что-то крупное не успели», — ответила она на один из вопросов редактора.
Дорогой и нарядной одежде Лиза Пескова предпочитает ухоженный вид и путешествия: «Ни одна вещь в мире не принесет вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место».
Девушка уверена: стильно одеться можно и в недорогих магазинах, а на статусные аксессуары стоит зарабатывать самостоятельно. Деньги Лиза предпочитает тратить с умом: «Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram