Лиза Пескова рассказала о самостоятельной жизни: «В Европе считается неприличным, чтобы за тебя платили родители»

На днях Елизавета Пескова отметила 21-летие. Подписчики ее блога были немного удивлены тем, каким скромным был праздник. В новом интервью журналу Tatler дочь пресс-секретаря Президента Российской Федерации рассказала, что ведет самостоятельную жизнь и предпочитает тратить деньги на действительно важные для нее вещи.

«Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или еще кто-то. А сами мы еще заработать на что-то крупное не успели», — ответила она на один из вопросов редактора.