Первый в жизни торт и испорченный макияж: Лиза Пескова рассказала, как отметила День рождения

«День Рождения у меня 9 января и, обычно, в эти числа сложно собрать всех родственников и друзей. Отмечать заранее — плохая примета, так что мы решили собраться, чтобы отметить праздники, а не сам День Рождения! Отмечала я всего третий раз за 21 год...», — написала Лиза Пескова в блоге.