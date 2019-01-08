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Первый в жизни торт и испорченный макияж: Лиза Пескова рассказала, как отметила День рождения

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Лизы Песковой

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Елизавете Песковой исполнился 21 год.

«День Рождения у меня 9 января и, обычно, в эти числа сложно собрать всех родственников и друзей. Отмечать заранее — плохая примета, так что мы решили собраться, чтобы отметить праздники, а не сам День Рождения! Отмечала я всего третий раз за 21 год...», — написала Лиза Пескова в блоге.

«Кстати, в этом году у меня первый раз в жизни был торт! На 18-летие у меня были блины с нутеллой, а на 21 год шикарный, вкусный, оригинальный торт в виде самой нутеллы», — похвасталась она.

Разрезать шедевр кондитерского искусства Елизавете помог папа.

«Я очень рада, что в моей жизни есть близкие люди! Всех очень люблю! Спасибо Вам за этот праздник каждый день! Нет ничего дороже любимых людей рядом», — поблагодарила Лиза друзей, которые не только пришли в ресторан, но и устроили ей незабываемое веселье.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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