Лиза Пескова показала, как выглядит с лишним весом: «Во время Рамадана я тоже сильно поправилась»

«У всех членов нашей семьи склонность к полноте. Без спорта и ограничений в пище я начинаю полнеть. С 14 лет на фоне гормональных изменений, с моей любовью к хлебобулочным изделиям в промышленных количествах, я превратилась в полного, прыщавого подростка с брекетами. В зале занимаюсь с 16. До этого 8 лет занималась танцами и 6 лет теннисом. С тех пор на 10 кг (с 50 до 60-63) я поправлялась 1 раз. За полгода работы в офисе. Во время Рамадана я тоже сильно поправилась», — рассказала Лиза.

«Я практически никогда не взвешиваюсь и сужу по виду в зеркале и одежде. Я открытый противник того, чем сегодня называется бодипозитив (не настоящего посыла данного понятия, а перешедшего все грани его искажения), так что, как истинный козерог сразу взяла себя в руки. Уж извините, принимать себя с лишним весом, животом и пухлыми руками я не могу. Считаю, что сегодня любой человек (не важно, где он живет, сколько зарабатывает и по сколько часов работает) может заняться своим телом», — сообщила она.