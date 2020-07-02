Лиза Пескова показала, как выглядит с лишним весом: «Во время Рамадана я тоже сильно поправилась»
Фото: Instagram Лизы Песковой
Короткие видеоролики, которые Лиза Пескова записала во время занятий спортом, спровоцировали массу комплиментов и вопросов у подписчиков ее блога. Рассказать об особенностях своей фигуры дочь пресс-секретаря президента решила в отдельном посте, показав фотографии «до» и «после» работы над своей фигурой.
«На фото слева я 60 кг. Справа 53. Я не фотографируюсь, когда не в форме, так что снимок только такой, со стороны», — пояснила она.
Фото: Instagram Лизы Песковой
«У всех членов нашей семьи склонность к полноте. Без спорта и ограничений в пище я начинаю полнеть. С 14 лет на фоне гормональных изменений, с моей любовью к хлебобулочным изделиям в промышленных количествах, я превратилась в полного, прыщавого подростка с брекетами. В зале занимаюсь с 16. До этого 8 лет занималась танцами и 6 лет теннисом. С тех пор на 10 кг (с 50 до 60-63) я поправлялась 1 раз. За полгода работы в офисе. Во время Рамадана я тоже сильно поправилась», — рассказала Лиза.
«Я практически никогда не взвешиваюсь и сужу по виду в зеркале и одежде. Я открытый противник того, чем сегодня называется бодипозитив (не настоящего посыла данного понятия, а перешедшего все грани его искажения), так что, как истинный козерог сразу взяла себя в руки. Уж извините, принимать себя с лишним весом, животом и пухлыми руками я не могу. Считаю, что сегодня любой человек (не важно, где он живет, сколько зарабатывает и по сколько часов работает) может заняться своим телом», — сообщила она.
Раз в 3 месяца Лиза проходит курс, направленный на похудение и сжигание жира. В остальное время — занимается на дорожке на скорости 5.5 с наклоном 15.0 ровно час и делает гиперэкстензию, 2 раза в неделю качает пресс.
«Благодаря Рамадану я заинтересовалась интервальным голоданием и начала питаться по системе 8/16. Не потому что это модно, а потому что мне такой режим подходит. Особенно летом. Я НЕ пью никаких бадов, L-Carnitine или протеин. Я очень чувствую свое тело. Не знаю, всем ли дано на ментальном уровне, но в моем случае именно это помогает остановиться в нужный момент или позволить себе что-то и т.п. Я ЗНАЮ своее тело. По крайней мере в этом возрасте», — добавила Лиза.
Фото и видео: Instagram/@lisa_peskova
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