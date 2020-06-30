22-летняя Лиза Пескова похвасталась идеальной фигурой во время занятий спортом

В своем новом видео Лиза Пескова позирует в фитнес-зале на 58 этаже небоскреба.

«Сделала бумеранг, чтобы никто не вздумал уличить в фотошопе», — подчеркнула она.

«Идеальная фигура», «Фигурка огонь», «Лиза, тебе идет обтягивающее, так держать», «Стройняшка», «Ты прекрасна куколка», «Потрясающая фигура», «Самая прекрасная скромная красивая девушка», — делают комплименты подписчики.

В числе добрых слов есть и негатив — Лизу попрекают в роскошном образе жизни. Предпочитая не отвечать на каждый подобный комментарий, она на днях опубликовала открытое письмо, в котором зявила: она — не «золотая молодежь».

«Вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как ее заработать», — подчеркнула она.