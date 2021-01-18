Лиза Арзамасова впервые выбралась в свет вместе с сыном Авербуха

«Образовываюсь», — написал на видео Мартин, сняв своего отца и свою молодую мачеху Арзамасову в театре. Это первый совместный выход новоиспеченного семейства, не считая совместного отпуска в Сочи, куда молодожены отправились также в компании Мартина.

Подписчики Лизы не устают восхищаться своим кумиром и желают ей всяческого счастья — по их мнению, они с Авербухом прекрасная пара, и Арзамасова как никто заслуживает личного счастья. Поклонники также радуются, что Лиза и Мартин так подружились.

После того как пара сыграла свадьбу, они вместе отправились на отдых в Сочи, где к ним присоединился и сын Авербуха Мартин.