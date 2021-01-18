Лиза Арзамасова впервые выбралась в свет вместе с сыном Авербуха
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/?hl=ru
Лиза Арзамасова, которая недавно стала законной супругой известного фигуриста Ильи Авербуха, отлично проводит время с мужем, а также с его сыном от первого брака Мартином, с котором они довольно близки по возрасту.
Мартин Авербух опубликовал в cвоем Instagram видео с совместного похода в театр, на котором видно, что в отношениях родственников царит полная гармония и взаимопонимание.
«Образовываюсь», — написал на видео Мартин, сняв своего отца и свою молодую мачеху Арзамасову в театре. Это первый совместный выход новоиспеченного семейства, не считая совместного отпуска в Сочи, куда молодожены отправились также в компании Мартина.
Подписчики Лизы не устают восхищаться своим кумиром и желают ей всяческого счастья — по их мнению, они с Авербухом прекрасная пара, и Арзамасова как никто заслуживает личного счастья. Поклонники также радуются, что Лиза и Мартин так подружились.
После того как пара сыграла свадьбу, они вместе отправились на отдых в Сочи, где к ним присоединился и сын Авербуха Мартин.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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