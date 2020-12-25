Лиза Арзамасова в образе олененка рассказала, как отмечает Новый год

Лиза Арзамасова, которая совсем недавно стала счастливой женой, рассказала, как она готовится к новогодним праздникам, и как обычно отмечает, и поделилась с подписчиками своим настроением. К посту Лиза прикрепила атмосферную фотографию, на которой она стоит у елки с оленьими рожками на голове.

«Ах, как уже сияет новогодними огнями ночная Москва! Как справедливо празднование Нового Года приходится на зиму! Так и проходит самое холодное время года в предвкушении праздника, в приятной суете, в подготовке сюрпризов для близких. В этом году мир в Новогоднюю ночь «одомашнится». Большинство людей, даже самых заядлых путешественников, будут встречать праздник в кругу семьи и близких друзей. У меня самое разное бывало: и далекие поездки, и милые и уютные праздники с семьёй под ёлочкой, и даже экстремальные приключения. А какой у вас был самый необычный Новый Год?», —

Подписчики поддержали свою любимицу:

«Какая вы, Лиза, лучезарная! Счастья вам на долгие года», «Красиво», «Вы так вкусно описываете, захотелось на минуточку очутиться в ночной Москве», «Лизочка какая красота, такая сказочная Новогодняя Атмосфера и ты как солнышко на ее фоне лучезарная! Настроение даже поднялось и стало праздничным».