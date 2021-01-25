Лиза Арзамасова рассказала о своем студенчестве в Татьянин день

А Лиза Арзамасова поделилась историей своего студенчества:

«Мне очень нравилось быть студенткой. Училась в институте с большим удовольствием. Все предметы давались гораздо легче, чем в школе. Мотивация была совсем другая. Осознанно выбранный ВУЗ и даже преподаватель, на курс которого я очень хотела. И конечно, понимание того, что знания, полученные во время обучения, помогут строить свою историю, свою судьбу. И однокурсники, с которыми уже во время учебы встречались в рабочей ситуации на съёмочных площадках. И как результат - все экзамены, начиная с первого курса, - на пятёрки и красный диплом. Воспоминания только самые приятные! И особенное удовольствие от того, что «дело сделано», и добро пожаловать во взрослую жизнь, в самостоятельный полёт. А потом счастье от того, что в двух самостоятельных проектах ВУЗовские знания стали опорой и платформой».

Поклонники с большой теплотой отреагировали на поздравления Лизы, и поздравили ее с праздником, пожелав добра и творческих успехов.

Ранее Лиза показала видео из театра, куда она отправилась на спектакль вместе со своим супругом Ильей Авербухом и его сыном Мартином.